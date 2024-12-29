Офіцер, який бив та катував військовослужбовців є сином начальника штабу бригади та товаришем комбрига.

Правоохоронці затримали та доставили в Київ командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, який покривав знущання з військовослужбовців.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, детективи затримали та повідомили про підозру командиру 211-ї бригади, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження з бійцями з боку підлеглого йому офіцера. Проте комбриг на це не реагував та не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

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"За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади", - йдеться у повідомленні.

Скандал навколо 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ

У 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ систематично знущалися з військових. Скандал розпочався після публікацій у ЗМІ. Журналістам вдалося з’ясувати, що ця бригада сформувалася у 2022 році. З самого початку ядро ​​особового складу становили люди, пов'язані давніми службовими, дружніми або сімейними стосунками. Командир бригади Олег Побережнюк, дружина якого працювала у ТЦК, залучив до служби родичів, знайомих. Однією з найгучніших історій зловживання стало будівництво будинку для Побережнюка - чотири солдати, відряджені нібито для виконання завдань у зоні бойових дій, насправді будували будинок командира на Хмельниччині.

У ДБР повідомили, що через масштабні порушення та знущання з солдатів розпочато кримінальне провадження. Також йшлося, що Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва будинку на Хмельниччині.

Вже 26 грудня командиру одного з взводів повідомили про підозру через встановлені численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих. Зокрема, за даними ДБР, офіцер неодноразово бив солдатів, за його вказівкою одного з них за вживання алкоголю роздягали, щоб принизити, та прив’язували до дерев’яної конструкції у вигляді хреста.

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