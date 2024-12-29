У командира скандальної 211 бригади пройшли обшуки, слідчі готують нову підозру, - ЗМІ

Побережнюку готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України - бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану.

Ввечері суботи, 28 грудня, працівники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії в командира скандальної 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка, пише "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що за місцем проживання комбрига 211 бригади провели обшук. За даними слідства, у період з лютого по липень 2024 року Побережнюк, достовірно знаючи про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку підлеглого офіцера (Владислава Пастуха – УНІАН) до військовослужбовців але ніяк не реагував.

За даними УП, командиру бригади готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України - бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану.

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Скандал у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, журналісти з’ясували про масштабні проблеми у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Зазначалося, що командири знущаються з підлеглих, вимагають гроші, застосовують насильство, прив’язують до дерев’яного хреста тощо.

Народна депутатка України, заступниця голови Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони та Збройних силах України Юлія Яцик розповіла, що у 211-й бригаді військовослужбовців, які зловживали спиртними напоями, роздягали догола та кидали до ям, щоб ті протверезіли.

16 грудня Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів впливу до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 КК України) командуванням 211-ї понтонно-мостової бригади. Розслідування було доручено Державному бюро розслідувань.

19 грудня за клопотанням прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ запобіжний захід.

Йшлося про тримання під вартою з правом внесення 908 тисяч 400 гривень застави.

Крім цього, вище командування відсторонило командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України від виконання службових обов’язків.

20 грудня командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу.

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