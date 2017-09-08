Чи слід пускати Саакашвілі до України? - опитування УНІАН

10 вересня 2017 року позбавлений українського громадянства екс-президент Грузії і колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі обіцяє повернутися до України. У зв’язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи слід пускати Саакашвілі до України.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2017 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства Саакашвілі, яке він набув у травні 2015 року. Сталося це нібито через те, що він надав недостовірні дані при поданні прохання про громадянство, зокрема про його судимості в Грузії.

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Відразу ж після цього Саакашвілі виїхав з України. Спочатку він був у США, потім у Польщі та Литві, після чого переміщався по Європі нібито за закордонним паспортом України.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня. Він стверджує, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, "дати право відстояти" своє громадянство в суді.

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5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов заявив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, згідно з даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим по чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії Саакашвілі обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, він оголошений в розшук.

При цьому зустрічати Саакашвілі на межі збираються його прихильники, активісти і ряд нардепів, у тому числі лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.