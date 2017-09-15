Побиття Парламова: МЗС вимагає від Росії припинити тортури в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України у зв’язку з побиттям силовиками кримського татарина Рената Параламова вимагають від Російської Федерації припинити тортури в анексованому Криму.

Про це на сторінці в своєму Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

"Викрадення, тортури в окупованому Криму тривають. Вимагаємо від окупанта припинити репресії та дискримінацію кримських татар", - заявила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в кримському селищі Нижньогірський в будинку Параламова пройшов обшук. За словами його адвоката, Параламова відвезли російські силовики, ймовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі. Російські силові структури ситуацію не коментували.

Як повідомив у коментарі УНІАН адвокат Маммет Мамбетов, Параламов 14 вересня подзвонив з невідомого номера і розповів, що перебуває на автостанції «Восточная» м. Сімферополь. «Його сильно побили, катували електричним струмом і робили негарні речі», - сказав Мамбетов. На уточнююче питання, чи перебував Параламов в ФСБ, співрозмовник агентства відповів: «Так, поліція селища Нижньогірський повідомила, що він з учорашнього дня перебував там».

Як стало відомо пізніше, у лікарні Сімферополя відмовилися приймати Параламова для зняття побоїв.

Зі слів активістів, Параламов не мав судимостей, заробляє торгівлею на ринку. У чоловіка четверо неповнолітніх дітей.