Били та катували струмом: кримський татарин Параламов розповів про знущання російських силовиків

Кримський татарин Ренат Параламов, місцезнаходження якого до сьогодні було невідоме, знайшовся і розповів, що російські силовики били і катували його електричним струмом. Про це в коментарі УНІАН розповів адвокат Маммет Мамбетов.

«Він зателефонував з невідомого номера і повідомив, що знаходиться на автостанції "Східна" м. Сімферополь. Його сильно побили, катували електричним струмом і робили нехороші речі», - розповів він.

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На уточнююче запитання, чи перебував Параламов в ФСБ, співрозмовник агентства відповів: «Так, поліція селища Нижньогірський повідомила, що він відучора перебував там».

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що в поліції сказали, що Параламов знаходиться в будівлі ФСБ, водночас в головному управлінні ФСБ цю інформацію спростували.

13 вересня, в кримському селищі Нижньогірський в будинку Параламова пройшов обшук.

За словами його адвоката, Параламова вивезли російські силовики, ймовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

Активісти повідомили, що Параламов - мусульманин, у нього четверо неповнолітніх дітей, заробляє торгівлею на ринку. Чоловік не має судимостей.

Російські силові структури поки ситуацію не коментують.