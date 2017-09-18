Одеська ДСНС нарахувала 26 порушень пожежної безпеки в таборі "Вікторія"

Співробітники ДСНС зафіксували 26 порушень пожежної безпеки, серед яких: не було сигналізації, не було виведення сигналу на головний пункт, відсутність пожежних водойм та відсутність технічного журналу, заявив начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Євген Решетняк, повідомляє Українська Служба Інформації.

Читайте такожТрагічна пожежа в дитячому таборі в Одесі: директора "Вікторії" взяли під варту "Згідно з законом, відповідальність несе не тільки директор, а і замовник таких робіт, підрядні організації та контролюючі чиновники. Ми виносили приписи, але ніхто не усунув порушення", - заявив Євген Решетняк.

В таборі були встановлені електроприлади без належної ізоляції від дерева, яке також не було просякнуте спеціальною протипожежною рідиною. Про займання стало відомо через годину після його початку, самі пожежники прибули протягом 10 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у суботу згорів дерев'яний корпус дитячого табору "Вікторія". Троє дітей загинули, кілька були травмовані та отруїлися чадним газом. Виявилося, що дерево не було оброблене протипожежною рыдиною, димова сигналізація була відключена, а в пожежних резервуарах не було води. До цього мерія виділила 33 млн грн на ремонт табору, з яких 11 млн грн призначалися на заходи, пов'язані з протипожежною безпекою.