В Одесі перевірять усі школи, дитячі садки та лікарні після трагедії у таборі

В Одесі мерія доручила відповідним структурним підрозділам разом з ДержНС перевірити установи масового скупчення людей на предмет пожежної безпеки. Рішення було прийнято після інциденту у дитячому таборі. Про це в ході апаратної наради в муніципалітеті повідомив віце-мер Олесь Янчук, передає "Думська".

Він зазначив, що трагедія, яка сталася у таборі "Вікторія", не повинна повторитися.

"Ми всі несемо моральну відповідальність, але є особи, які мають відповісти перед законом. На даний час узяті під варту директор "Вікторія" і особа, що відповідала за пожежну безпеку, пішла у відставку директор департаменту освіти і науки, відсторонений від виконання обов'язків керівник Київської райадміністрації", - сказав він.

За словами віце-мера, перевірки будуть проведені, перш за все, у дитячих садах, гуртках дитячої творчості, лікарнях і поліклініках.

Нагадаємо, що в ніч на 16 вересня в одеському таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. Діти вистрибували з вікон, щоб врятуватися від вогню. Повідомлялося, що в таборі перебувало 42 дитини, троє з них загинули, двоє госпіталізовані.

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Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 КК України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Також в порядку ст. 208 КПК України затриманий директор дитячого табору. Запобіжний захід буде обрано судом.

В Одесі близько 17:00 16 вересня 2017 року в будівлі мерії на Думську площу прийшли батьки дітей, активісти та опозиціонери з вимогою організувати зустріч з мером Трухановим та його заступником. Люди кілька разів намагалися штурмувати будівлю мерії.

Після трагедії мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити навчальні заклади та дитячі установи на предмет дотримання правил пожежної безпеки.