Смертельна пожежа у "Вікторії": поліція затримала співробітницю дитячого табору

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру співробітниці табору "Вікторія" в Одесі, де внаслідок пожежі загинули троє дітей. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Вона, як йдеться у повідомленні, за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Наразі проводяться слідчі дії у Київському райвідділі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Київській районній адміністрації м. Одеси та у Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

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Під час слідчих заходів вилучається документація щодо введення в експлуатацію, функціонування, перевірок у дитячому таборі "Вікторія" тощо.

Прокуратура області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами недбалості службових осіб районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялося раніше, Одеська місцева прокуратура спільно з органами поліції повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК України).