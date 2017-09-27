В МЗС назвали вирок Умерову злочинним і незаконним

У Міністерстві закордонних справ України назвали вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову, який було сьогодні винесено в окупованому Росією Криму, злочинним і незаконним.

Про це написала речниця МЗС Мар’яна Беца у мікроблозі у Twitter.

Читайте такожУмеров виступив із заключним словом у суді: зрадники судять патріотів

"Злочинний і незаконний вирок. Розправа РФ над кримськими татарами. Засуджуємо і висловлюємо протест. Ільмі, ми з вами!" - заявила Беца.

"Вимагаємо від РФ звільнити Ільмі. Закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на РФ з метою звільнення Умерова та інших українських політв'язнів", - додала речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

Довідка. 12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також утримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. 21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.