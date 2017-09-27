Рятувальники уточнили кількість постраждалих від вибухів у Калинівці (фото)

За оперативною інформацією, внаслідок вибухів на складах боєприпасів у Калинівці травмована одна особа, яку госпіталізовано до медичного закладу. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожВибухи на складі боєприпасів: Нацгвардія перекрила трасу в районі Калинівки (маршрути об'їзду)"Станом на 12:00 евакуйовано понад 30 000 чоловік. Заходи з евакуації населення продовжуються. Для перевезення евакуйованого населення залучено 50 автобусів, 10 карет швидкої медичної допомоги та психологи ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією служби, її працівники ліквідували загоряння шести споруд, що виникли внаслідок влучання боєприпасів.

Також повідомляється, що закрито рух усіх видів транспорту поблизу місця надзвичайної ситуації. Зокрема, автомобільного транспорту на автодорозі "Житомир-Могилів-Подільський", залізничного - на перегоні "Сосенка-Калинівка", повітряного - в радіусі 50 км від Калинівки.

Крім того, відключено лінії електропередачі "Калинівка-УкрФлора" та "Калинівка-Лаврівка". Відключено газопостачання сіл Дорожнє, Медвідка та Лаврівка.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 152 одиниці техніки. Зокрема, на місце події направлені 20 піротехнічних розрахунків чисельністю 98 чоловік.

У прилеглих областях приведено в готовність 30 пожежних розрахунків.