ЗМІ показали, що відбувається у Калинівці після ночі "пекла" (відео)

Наразі кількість вибухів зменшилась, їх чути не так часто. Цим скористались місцеві жителі, які провели ніч на трасі й відмовилися від евакуації, щоб потрапити до своїх осель.

На вулицях Калинівки досі лежать боєприпаси, які можуть здетонувати. Їх помітили військові спеціальними наліпками.

Читайте такожЖителів Києва налякали нічні "вибухи": поліція та рятувальники прокоментували ситуацію

Крім того, інформація про те, що 4 будинки у Калинівці згоріли вщент, не підтвердилася. Там ліквідували займання, вони частково підлягають відновленню.

Також журналісти поспілкувалися із місцевими жителями, які провели "вогняну" ніч: "Спали, але таке гуркотіло", "Вдома спали", "У нас там будинок, двері повибивало, вікна".

У свою чергу, в ДСНС наполягають, щоб люди користувалися оснащеними місцями евакуації.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.