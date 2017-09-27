ЗМІ показали, що відбувається у Калинівці після ночі "пекла" (відео)
Після ночі "пекла", яку довелося пережити калинівцям, з 9 ранку по 12 дня, спостерігається зменшення інтенсивності вибухів.
Наразі кількість вибухів зменшилась, їх чути не так часто. Цим скористались місцеві жителі, які провели ніч на трасі й відмовилися від евакуації, щоб потрапити до своїх осель.
На вулицях Калинівки досі лежать боєприпаси, які можуть здетонувати. Їх помітили військові спеціальними наліпками.
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Крім того, інформація про те, що 4 будинки у Калинівці згоріли вщент, не підтвердилася. Там ліквідували займання, вони частково підлягають відновленню.
Також журналісти поспілкувалися із місцевими жителями, які провели "вогняну" ніч: "Спали, але таке гуркотіло", "Вдома спали", "У нас там будинок, двері повибивало, вікна".
У свою чергу, в ДСНС наполягають, щоб люди користувалися оснащеними місцями евакуації.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.
Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.