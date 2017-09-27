Снаряди у дворах та зруйновані будинки: фото наслідків вибухів на складі у Калинівці

У мережі з'явилися фото наслідків вибухів на складі в Калинівці. Раніше стало відомо, що снаряди потрапили в 4 будинки. Поки повідомляється про двох постраждалих жінок.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.

Читайте такожУ Порошенка заявили, що диверсія на складі біля Калинівки могла бути влаштована за допомогою безпілотника

На даний момент евакуйовано 30 тисяч осіб. Військова прокуратура кваліфікувала пожежу і вибухи на складі з боєприпасами поблизу Калинівки Вінницької області як диверсію.