Президент підписав указ про відзначення Дня гідності та свободи

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи». Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, указ спрямований на належне відзначення у 2017 році Дня гідності та свободи, вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції гідності, ураховуючи важливе значення цих подій для утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи і справедливості та європейського шляху розвитку України.

Читайте такожПорошенко переконаний, що Україна буде успішною та стане членом ЄС Відповідно до указу, Кабінет міністрів має утворити у десятиденний строк Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2017 році Дня гідності та свободи, визначивши його співголовами прем'єр-міністра і главу Адміністрації президента та залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань, вчених.

Крім цього уряд має розробити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2017 році Дня гідності та свободи, передбачивши проведення 21 листопада 2017 року у місті Києві, інших населених пунктах меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, передусім учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, День гідності та свободи, згідно з указом президента від 13 листопада 2014 року, щорічно відзначається в Україні 21 листопада.