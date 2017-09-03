Інститут національної пам'яті назвав вандалізмом знищення графіті часів Майдану на Грушевського

14:21, 03 вересня 2017
Суспільство
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Український інститут національної пам'яті готує звернення до Генеральної прокуратури.

У Києві з фасаду магазину на Грушевського стерли відомі графіті часів Революції гідності / фото facebook/tetyana.vysotska

Український інститут національної пам'яті готує звернення до Генеральної прокуратури України за фактом знищення графіті із зображеннями видатних українців на фасаді будинку, де розміщується магазин меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського у Києві.

фото facebook/tetyana.vysotska

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор інституту Володимир В'ятрович. 

«Український інститут національної пам'яті готує звернення в поліцію та до Генеральної прокуратури за фактом вандалізму. Графіті на Грушевського є пам'яткою історії, згідно з наказом Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст. 298 Кримінального кодексу - умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини. Штраф до 2350 грн або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність», - написав він.

Про зникнення графіті на фасаді будинку, де розташований магазин, незадовго до цього повідомила журналістка Тетяна Висоцька. «Товстосуми-власники магазину «Емпоріум» на початку вулиці Грушевського тихенько знищили революційні патріотичні графіті, які протрималися на стінах будинку майже 3,5 роки», - написала вона Facebook.

Графіті із зображенням Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка були нанесені під час Революції гідності.

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Теги: #графіті на Грушевського#знищення графіті часів Майдану