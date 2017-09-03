Інститут національної пам'яті назвав вандалізмом знищення графіті часів Майдану на Грушевського

Український інститут національної пам'яті готує звернення до Генеральної прокуратури України за фактом знищення графіті із зображеннями видатних українців на фасаді будинку, де розміщується магазин меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського у Києві.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор інституту Володимир В'ятрович.

«Український інститут національної пам'яті готує звернення в поліцію та до Генеральної прокуратури за фактом вандалізму. Графіті на Грушевського є пам'яткою історії, згідно з наказом Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст. 298 Кримінального кодексу - умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини. Штраф до 2350 грн або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність», - написав він.

Про зникнення графіті на фасаді будинку, де розташований магазин, незадовго до цього повідомила журналістка Тетяна Висоцька. «Товстосуми-власники магазину «Емпоріум» на початку вулиці Грушевського тихенько знищили революційні патріотичні графіті, які протрималися на стінах будинку майже 3,5 роки», - написала вона Facebook.

Графіті із зображенням Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка були нанесені під час Революції гідності.