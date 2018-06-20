Ще трохи такого «виконання» бюджету - і всім буде гаплик?!

Уряд вчергове відрапортував про виконання та навіть перевиконання мобілізації коштів до державного бюджету у квітні поточного року.

Правда, слід пам’ятати, що уряд сам собі встановлює щомісячні плани мобілізації коштів, до того ж тримаючи цю інформацію у великій таємниці, тому перевірити, наскільки коректно розписано планове навантаження протягом року, неможливо. Крім того, раніше хоча б на поточний місяць Державне казначейство вказувало розпис плану надходжень до загального та спецфондів для Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби. Але після того, як уряд був пійманийна переписуванні заднім числом у бік зменшення плану надходжень для митників, Казначейство почало давати інформацію, не розділяючи плани мобілізації коштів для ДПАУ та Держмитниці, залишаючи уряду можливості для подальшого відвертого маніпулювання офіційними даними.

Незважаючи на цілеспрямоване приховування урядом інформації щодо реальної ситуації з виконанням державного бюджету, спробуємо все ж таки розібратись, що ж насправді відбувається.

Хоча заздалегідь слід нагадати вислів «многие знания – многие печали», бо нічого радісного читач не дізнається.

Отже, за даними Казначейства, у квітні 2009 року до загального та спеціального фондів державного бюджету мобілізовано 18 170,8 млн. грн., або 110,7 відсотка планових показників квітня 2009 року.

До загального фонду державного бюджету мобілізовано 14 257,5 млн.грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ). До спеціального фонду державного бюджету у квітні 2009 року мобілізовано 3 913,3 млн.грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ).

При цьому у квітні відшкодовано 2 782,3 млн. грн. податку на додану вартість.

Одночасно з повідомленням Держказначейства оприлюднила інформацію про виконання плану мобілізації коштів і прес-служба ДПАУ. Так, за даними податківців, у загальний фонд держбюджету в квітні поточного року ними спрямовано 6,8 млрд грн.

Враховуючи, що митники не поспішають порадувати громадськість своїми перемогами в частині виконання плану мобілізації коштів до держбюджету, оприлюднена інформація ДПАУ стає досить важливою для розуміння загальної ситуації.

Отже, звернемо ще раз увагу на інформацію податківців. До загального фонд держбюджету в квітні поточного року ними спрямовано 6,8 млрд. грн., тобто з урахуванням відшкодованих 2 782 млн. грн. ПДВ реально було мобілізовано 4018 млн. грн. При цьому прес-служба ДПАУ не дала інформацію про мобілізовані кошти до спецфонду, тому я змушений зробити певні припущення.

Згідно заяви Голови ДПАУ пана Сергія Буряка податківцями у першому кварталі до Державного бюджету України зібрано 24 273 млн. грн. платежів, у т. ч. до загального фонду надійшло 22 161,4 млн. грн. Таким чином можна зробити висновок, що протягом першого кварталу до спецфонду мобілізовано 2 111,6 млн. грн., або у середньому 700 млн. грн. на місяць.

І можна припустити, що з 3 913,3 млн.грн. мобілізованих до спецфонду у квітні, податківці зібрали приблизно ті ж самі 700 млн. грн. Отже загальна сума коштів, мобілізованих податківцями у квітні до загального фонду та спецфонду, становить близько 4 718 млн. грн.

І тут слід нагадати ще одну інформацію про те, яким чином податківці виконували план мобілізації коштів у квітні. Як мені вже доводилось писати раніше, уряд протягом перших місяців цього року пішов на відверте нехтування бюджетним законодавством. Митники за командою від урядового начальства взяли й переказали надходження від ПДВ з імпорту замість загального до спеціального фонду, а керівники казначейства зарахували ці кошти на рахунки спецфонду. Це було зроблено, щоб створити джерело доходів спецфонду, бо тільки з нього можна спрямовувати Нафтогазу авансом компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортного газу і його реалізації суб’єктам господарювання (переважно теплокомуненерго) для виробництва теплової енергії, що споживається населенням. У держбюджеті-2009 розмір такої компенсації становить усього 1,614 млрд. грн. Уряд пропонував збільшити її в 4,8 раза – до 7,725 млрд. грн. – і вніс відповідний законопроект у парламент. Після його провалу прем’єр-міністр заявила, що уряд затвердив це рішення своєю постановою. Щоправда, на якій підставі таке рішення було прийнято, незрозуміло. Як відомо, здійснювати витрати за рахунок бюджетних коштів можна лише за статтями та в розмірах, передбачених головним державним кошторисом на відповідний рік.

Із 7,725 млрд. грн. компенсації Кабмін розпорядився 3,5 млрд. грн. виділити Нафтогазу для покриття його податкової заборгованості за четвертий квартал 2008 року. Тобто спочатку було незаконно переказано кошти до спецфонду державного бюджету на відповідний рахунок в Держказначействі. Потім ці кошти цільовим платежем були переказані на рахунок Нафтогазу в тому ж таки казначействі, а той, у свою чергу, переказує їх уже як податкові платежі на рахунки загального фонду державного бюджету. У реальності додаткових коштів у бюджет надійде нуль, але задоволені і Нафтогаз, бо скоротив свої борги, і податківці, тому що план за рахунок цих коштів виконують.

Отже, якщо від 4 718 млн. грн. відняти оці 3,5 млрд. грн., то з’ясується, що живими коштами (за мінусом відшкодованих 2 782 млн. грн ПДВ) податківці реально мобілізовували до державного бюджету лише десь 1,2 млрд. грн. Тобто ще один такий місяць, а травень, враховуючи велику кількість святкових та вихідних, далеко не кращий для збирання коштів до держбюджету, і виявиться, що витрати на утримання ДПАУ будуть більші, ніж вона змогла зібрати.

Менше за все мені хотілось би з податківців робити такого собі цапа відбувайла, бо зрозуміло, що вони працюють з офіційним сектором економіки, а фінансова ситуація в ньому з кожним місяцем лише погіршується. А це у свою чергу пов’язано з економічною політикою уряду, що веде лише до подальшого погіршенням ситуації в країні та тінізації діяльності суб’єктів господарювання, які, за допомогою такого скорочення сплачених податків, роблять спроби вижити та взагалі не збанкрутувати.

Для того, щоб зрозуміти, що ж зроблено Держмитницею та іншими органами, що контролюють мобілізацію надходжень (за виключенням ДПАУ), потрібно нагадати ще деяку інформацію.

На прес-конференції 22 квітня голова Ради НБУ Петро Порошенко повідомив, що НБУ виконав свої зобов`язання перед бюджетом. Рада НБУ затвердила звіт правління, згідно з яким перевищення доходів над видатками становило 7,99 мільярда гривень. “У якості попереднього внеску 30 грудня були переказані до державного бюджету 3,5 мільярда гривень (саме за рахунок цих коштів Тимошенко минулорічний бюджет виконувала – авт.). І траншами по 1,002 мільярда – 30 січня і 2 квітня, а також 2,4 мільярда – 10 квітня. Таким чином, залишок на поточний рік становить 54 мільйони гривень”, – констатував Порошенко. Із цієї інформації випливає, що у квітні уряд отримав до загального фонду додаткові 3,4 млрд. грн..

Крім того, як я і передбачав, випущені урядом у квітні в обіг ОВДП на 3 млрд. грн., вже опинились у портфелі НБУ.

Таким чином, якщо із загальної мобілізації 18 170,8 млн. грн. відняти 3400 млн. грн. (отримані кошти від перевищення доходів над видатками НБУ), 3500 млн. грн. (переказ Нафтогазу коштів з Казначейства, з подальшою сплатою за їх рахунок податкової заборгованості за 4 квартал 2008 року) та 3000 млн. грн. (ОВДП), то виявиться, що загалом податківцями, митниками та іншими органами реально мобілізовано до державного бюджету лише 8 270,8 млн. грн.

Отже, неважко зрозуміти, що якщо і надалі економічна політика уряду буде настільки ж бездарною, то його переможні реляції про виконання планів мобілізації коштів до державного бюджету будуть заглушатись гулом друкарських верстатів Нацбанку та ще більш гучним гуркотом від падіння національної економіки.

Борис Кушнірук