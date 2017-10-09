Валерій Меладзе видав доньку заміж у Марокко (фото, відео)

Старша донька співака Валерія Меладзе Інга відгуляла дводенне пишне весілля, заплановане ще рік тому.

І хоча дівчина розписалася зі своїм обранцем Нурі Вергезе ще у січні, справжнє свято пара влаштувала 7-8 жовтня у Марокко, передає "Українська правда".

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На розписі Інги її батько бути не зміг, а от на весілля, звісно ж, приїхав. Меладзе вів доньку під вінець.

#ИнгаМеладзе #ВалерийМеладзе #VERGLADZE Допис, поширений V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze) Жов 8, 2017 о 1:03 PDT

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Костянтин Меладзе дав інтерв'ю про особисте життя. Продюсер згадав про те, якою була його перша зустріч з нинішньою дружиною — Вірою Брежнєвою.