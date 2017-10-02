"Я грандіозно одружився!": Костянтин Меладзе вперше розкрив деталі роману з Вірою Брежнєвою
За його словами, коли він вперше побачив Віру, вона не справила на нього жодного враження.
Костянтин Меладзе дав інтерв'ю про своє особисте життя. Продюсер згадав про те, якою була його перша зустріч з нинішньою дружиною — Вірою Брежнєвої.
За його словами, коли він вперше побачив Віру, вона не справила на нього жодного враження. Як багатьох кандидаток на місце в групі "ВІА Гра", Меладзе відправив Брежнєву на курси, де її повинні були навчити правильно рухатися і співати, передає gordonua.
Раз на тиждень Костянтин відвідував заняття Віри і був шокований змінами в її образі.
"Я відвідував раз на тиждень ці заняття і дивився, як вона просувається. Ефект був просто вражаючий. Це можна порівняти з якимось мультиком, коли саме і за п'ять секунд виростає помідор. Те ж саме було і з Вірою. Через рік роботи в групі це була абсолютна зірка", — пригадує Костянтин.
Музичний продюсер розповів, що не одразу став відчувати ніжні почуття до Віри. За словами Костянтина, його не поранило весілля Брежнєвої з бізнесменом у 2006 році, тому що в той час він ще не був у неї закоханий. Роман, як стверджує продюсер, між ним і Вірою виник пізніше — вже після того, як у неї народилася дочка Сара.
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Меладзе впевнений, що Віра була і залишається найталановитішою з усіх учасниць популярного колективу. "Не хочу нікого ображати, але об'єктивно найбільшого успіху з "екс-віагр" домоглася Віра Брежнєва. Вона реально абсолютно дивовижна людина, найгарніша і сексуальна. Грандіозно вона вийшла заміж? Скоріше, я грандіозно одружився!" — каже Костянтин.
До речі, під час інтерв'ю Костянтин Меладзе відповів на питання про те, чи дружать його діти від першого шлюбу з спадкоємицями Віри Брежнєвої Раніше в мережі з'явилася інформація, що молодше покоління після розлучення не хоче йти на контакт з його новою дружиною. Меладзе не заперечує, що діти відчувають деякі труднощі в спілкуванні, але Лія, приміром, вже подружилася з Сарою. "Це все складно, звичайно. Було і буде складно. Ви знаєте, яка штука? Чим більше у тебе рідних: братів або сестер, тим простіше тобі буде у дорослому житті. Я це по собі знаю", — розповів Меладзе.