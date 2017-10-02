"Я грандіозно одружився!": Костянтин Меладзе вперше розкрив деталі роману з Вірою Брежнєвою

Костянтин Меладзе дав інтерв'ю про своє особисте життя. Продюсер згадав про те, якою була його перша зустріч з нинішньою дружиною — Вірою Брежнєвої.

За його словами, коли він вперше побачив Віру, вона не справила на нього жодного враження. Як багатьох кандидаток на місце в групі "ВІА Гра", Меладзе відправив Брежнєву на курси, де її повинні були навчити правильно рухатися і співати, передає gordonua.

Раз на тиждень Костянтин відвідував заняття Віри і був шокований змінами в її образі.

"Я відвідував раз на тиждень ці заняття і дивився, як вона просувається. Ефект був просто вражаючий. Це можна порівняти з якимось мультиком, коли саме і за п'ять секунд виростає помідор. Те ж саме було і з Вірою. Через рік роботи в групі це була абсолютна зірка", — пригадує Костянтин.

Музичний продюсер розповів, що не одразу став відчувати ніжні почуття до Віри. За словами Костянтина, його не поранило весілля Брежнєвої з бізнесменом у 2006 році, тому що в той час він ще не був у неї закоханий. Роман, як стверджує продюсер, між ним і Вірою виник пізніше — вже після того, як у неї народилася дочка Сара.

Читайте такожЩе одна українська співачка стане ведучою на російському каналі

Меладзе впевнений, що Віра була і залишається найталановитішою з усіх учасниць популярного колективу. "Не хочу нікого ображати, але об'єктивно найбільшого успіху з "екс-віагр" домоглася Віра Брежнєва. Вона реально абсолютно дивовижна людина, найгарніша і сексуальна. Грандіозно вона вийшла заміж? Скоріше, я грандіозно одружився!" — каже Костянтин.

До речі, під час інтерв'ю Костянтин Меладзе відповів на питання про те, чи дружать його діти від першого шлюбу з спадкоємицями Віри Брежнєвої Раніше в мережі з'явилася інформація, що молодше покоління після розлучення не хоче йти на контакт з його новою дружиною. Меладзе не заперечує, що діти відчувають деякі труднощі в спілкуванні, але Лія, приміром, вже подружилася з Сарою. "Це все складно, звичайно. Було і буде складно. Ви знаєте, яка штука? Чим більше у тебе рідних: братів або сестер, тим простіше тобі буде у дорослому житті. Я це по собі знаю", — розповів Меладзе.