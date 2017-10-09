МЗС підтвердило загибель українця внаслідок авіакатастрофи Ан-12 в Конго

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) підтвердили загибель одного українця в Демократичній Республіці Конго в результаті катастрофи літака Ан-12.Про це у коментарі УНІАН сказала речник МЗС Мар’яна Беца.

Читайте такожВ Конго розбився військовий Ан-12, серед загиблих можуть бути українці - ЗМІ"Станом на сьогоднішній ранок компетентними органами Демократичної Республіки Конго було підтверджено інформацію про те, що серед загиблих членів екіпажу літака Ан-12, який зазнав аварії 30 вересня 2017 року поблизу міжнародного аеропорту Кіншаса, є один громадянин України", - сказала речник.

"За інформацією Міністерства оборони Конго, усі інші загиблі члени екіпажу згаданого літака не належать до громадянства України", - сказала Беца.

Вона додала, що наразі посольство України у Марокко і консул України в Конго опрацьовують питання про репатріацію тіла загиблого до України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що в Конго 30 вересня розбився військовий літак Ан-12 з 12 членами екіпажу на борту. Очевидці стверджували, що літак загорівся і впав майже відразу після зльоту з аеропорту Нджілі.

За даними місцевого видання Actualite.cd, серед загиблих могли бути троє українців.

Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки вагою до 20 тонн на лініях малої і середньої протяжності.