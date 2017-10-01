Катастрофа Ан-12 у Конго: у МЗС з'ясовують інформацію про загибель українців

У Міністерстві закордонних справ України з'ясовують інформацію про можливу загибель громадян України внаслідок авіакатастрофи в Демократичній Республіці Конго. Про це речник МЗС Мар’яна Беца написала у Twitter.

"Щодо катастрофи військового літака в Конго: почесний консул України в ДРК з'ясовує інформацію щодо загиблих громадян України", - повідомила речник.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні ЗМІ повідомили, що в Конго 30 вересня розбився військовий літак Ан-12 з 12 членами екіпажу на борту. Очевидці стверджували, що літак загорівся і впав майже відразу після зльоту з аеропорту Нджілі.

За даними місцевого видання Actualite.cd, серед загиблих могли бути троє українців.

Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки вагою до 20 тонн на лініях малої і середньої протяжності.