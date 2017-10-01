Reuters опублікувало фото катастрофи Ан-12 у Конго, яка ймовірно забрала життя трьох українців (фото)

У Конго 30 вересня розбився військовий літак Ан-12 з 12 членами екіпажу на борту. Очевидці стверджували, що літак загорівся і впав майже відразу після зльоту з аеропорту Нджили.

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За даними місцевого видання Actualite.cd, серед загиблих могли бути троє українців. У МЗС України перевіряють цю інформацію.

Ан-12 призначений для перевезення вантажів і техніки вагою до 20 тонн на лініях малої і середньої дальності.