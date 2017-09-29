Міноборони: до кінця року всі арсенали будуть обладнані системами раннього виявлення

До кінця року всі військові арсенали будуть обладнані системами раннього виявлення, перша з яких встановлюється на території військової частини поблизу Калинівки. Про це в ході брифінгу розповів начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, повідомляє Урядовий портал.

За його словами, вже найближчими днями розпочнеться монтаж вишки, на яку буде встановлено систему раннього виявлення, засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами. Підготовчі роботи були проведені ще до настання надзвичайної ситуації.

«Це перший арсенал, на якому ми впроваджуємо таку новітню систему і до кінця року всі арсенали будуть обладнані засобами раннього виявлення», - зазначив Шевцов.

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Також він розповів, що впродовж 2011-2012 року фінансування військової частини поблизу Калинівки фактично не здійснювалось, а у 2012 році арсенал мав бути розформований.

Таке рішення було прийнято колишнім керівництвом Збройних сил України, яке планувало частину боєприпасів, які тут зберігались, продати, решту утилізувати, а залишки перемістити на інші місця зберігання.

«Впродовж років незалежності України питаннями зберігання боєзапасу, розбудовою складів та арсеналів, особливо ніхто не займався. В основному направленість була на продаж, утилізацію. Ця військова частина у 2012 році мала бути розформована. Але у 2015 році начальник Генерального штабу Збройних сил України прийняв рішення відмінити розформування цієї частини і почати її обладнання як арсеналу для зберігання боєприпасів. У 2014 році було виділено близько 625 тис. грн на підтримання першочергових заходів, які забезпечують безпеку арсеналу. В 2015 році - 760 тис. грн на обслуговування цього арсеналу. У 2016 році сюди було вже виділено 2 млн 275 тис. грн, і у 2017-му – 25 млн грн, які було сплановано використати для забезпечення в першу чергу засобів раннього виявлення», - зазначив Шевцов.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє людей.

За даними радника президента України Юрія Бірюкова, диверсія на складі боєприпасів біля Калинівки могла бути влаштована з використанням безпілотного літального апарату.