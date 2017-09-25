Українські снайпери отримають новий маскувальний костюм (фото)

Снайпери ЗСУ отримають Індивідуальний маскувальний комплект схвалений Міноборони. Про це в понеділок, 25 вересня, повідомило Міністерство у Facebook.

Основними аспектами комплекту є продуманість і великі можливості щодо маскування. Вільна конструкція забезпечує максимальну свободу рухів, приховує обриси людини, дозволяє використовувати в якості верхнього одягу, надягати на одяг зверху.

Майже по всій поверхні комплекту розміщена швартовочна сітка, яка допоможе замаскувати себе відповідно до поставлених завдань, місцевості та погодних умов.

Читайте такожУ Міноборони заявляють, що необхідності у сьомій хвилі мобілізації немає

Міноборони додає, що в комплект входить куртка, штани і накидка.

Також наголошується, що кишені, отвори, вентиляція, застібки та їх розміщення розроблено відповідно анатомічним вимогам і мобільним завданням снайперів. Манжети рукавів продовжені, вони приховують майже всю долоню. Маскувальна сітка капюшона захищає від паразитів, добре маскує снайпера і основну частину зброї.