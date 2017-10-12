Джамала стала Послом доброї волі МОМ

Переможниця Євробачення-2016 українська співачка Джамала стала Послом доброї волі Міжнародної організації з міграції (МОМ). Співачка долучиться до глобальної боротьби з торгівлею людьми, повідомляє Центр новин ООН.

У МОМ нагадали про те, що торгівля людьми та сучасні форми рабства є глобальними злочинами і стосуються всіх країн світу.

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Джамала візьме участь в інформаційній кампанії, присвяченій боротьбі із сучасними формами рабства. Вона зніметься в спеціальному ролику, присвяченому цій проблемі.

Кліп з'явиться в ефірі українських телеканалів 18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

Відзначається, що щорічно в результаті торгівлі, насильницького вербування або застосування інших методів примусу мільйони людей потрапляють в тенета трудової експлуатації, з яких не можуть вибратися. Сотні тисяч людей працюють на знос в майстернях із "потогінною системою", на полях, у шахтах чи використовуються в якості безправної домашньої прислуги.

Згідно з оцінками Міжнародної організації праці, число жертв примусової праці сьогодні становить майже 21 мільйон осіб.