Сьогодні відзначається День захисника України (відео)

Вибір дати для свята був зумовлений історичною традицією вшанування українського війська на Покрову. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії та День українського козацтва.

Сьогодні українська армія має чисельність 250 тисяч осіб. З початку 2017 року укладено 26 тисяч контрактів про військову службу. В українській армії служать понад 20 тисяч жінок. Це 8,5% від загальної кількості військовослужбовців ЗСУ.

Читайте такожБійці АТО привітали українців із Днем захисника (відео)

Цієї осені до армії будуть призвані 10,5 тисяч юнаків. У 2017 році армія України увійшла в топ-30 найкращих армій світу.