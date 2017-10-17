У Києві бійці Нацгвардії перекрили вулиці навколо урядового кварталу

Центральні вулиці Києва, розташовані довкола урядового кварталу, вже почали перекривати перед анонсованими на 17 жовтня акціями протесту. Як повідомляють очевидці у соцмережах, урядовий квартал вже повністю заблоковано.

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Так, за словами журналістки Тетяни Даниленко, у дворі Жовтневого палацу тренуються бійці Нацгвардії, а їх кількість більша ніж "під час параду на Хрещатику".

"Настільки масштабного перекриття я ще не бачила", - зазначила вона на сторінці в Facebook.

Народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook також повідомив, що вулиці в кварталах навколо будівлі Адміністрації президента вже перекрито.

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"Перекрили вул. Лютеранську на дальніх підступах до Банкової, обабіч дороги стоять військові машини Нацгвардії", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 жовтня, у зв’язку з проведенням масових акцій у Києві з 06.00 будуть перекриті деякі вулиці у центральній частині міста.

Зокрема, перекриють: вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро «Арсенальна»; вул. Інститутську – від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова; вул. Липську – від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської.

Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та провулку Кріпосному.