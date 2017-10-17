У Києві бійці Нацгвардії перекрили вулиці навколо урядового кварталу
Бійці Нацгвардії оточили урядовий квартал перед анонсованими на 17 жовтня акціями протесту.
Центральні вулиці Києва, розташовані довкола урядового кварталу, вже почали перекривати перед анонсованими на 17 жовтня акціями протесту. Як повідомляють очевидці у соцмережах, урядовий квартал вже повністю заблоковано.
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Так, за словами журналістки Тетяни Даниленко, у дворі Жовтневого палацу тренуються бійці Нацгвардії, а їх кількість більша ніж "під час параду на Хрещатику".
"Настільки масштабного перекриття я ще не бачила", - зазначила вона на сторінці в Facebook.
Народний депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook також повідомив, що вулиці в кварталах навколо будівлі Адміністрації президента вже перекрито.
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"Перекрили вул. Лютеранську на дальніх підступах до Банкової, обабіч дороги стоять військові машини Нацгвардії", - розповів він.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 жовтня, у зв’язку з проведенням масових акцій у Києві з 06.00 будуть перекриті деякі вулиці у центральній частині міста.
Зокрема, перекриють: вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро «Арсенальна»; вул. Інститутську – від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова; вул. Липську – від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської.
Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та провулку Кріпосному.