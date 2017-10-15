СБУ затримала радикалів, які готували провокації на акціях протесту в Києві 17 жовтня

Служба безпеки України запобігла протиправні наміри здійснити провокації під час масових акцій протесту в Києві, запланованих на 17 жовтня 2017 року. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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Наголошується, що Головне слідче управління Служби в рамках кримінального провадження за ознаками підготовки до вчинення злочину, передбаченого ч. 1. ст. 109 і ч. 3 ст. 110-2 КК України перевіряє інформацію щодо намірів лідерів окремих радикально налаштованих структур здійснити провокації з можливим силовим сценарієм під час проведення масової громадської акції 17 жовтня в Києві, а також задокументовані факти пошуку для цього стрілецької зброї та засобів ураження.

"З метою не допустити заподіяння шкоди життю і здоров'ю людей та інших тяжких наслідків співробітники СБУ припинили зазначені протиправні наміри шляхом блокування 14 жовтня спроби придбати 2 автоматів АК-47 і 3 гранатометів двох колишніх активістів об'єднання "Революційні праві сили", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі додали, що також в ході проведення 9 обшуків, вилучено більше 200 тисяч гривень, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та інші речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру.