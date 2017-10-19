У Харкові суд арештував винуватицю жахливої ДТП Зайцеву

Винуватицю моторошної ДТП у Харкові, в результаті якої загинули 6 осіб, затримано та заарештовано судом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

Аваков також зазначив, що поліція також вивчає і роль водія другого автомобіля.

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«Винуватиця затримана поліцією і арештована судом. Поліція проводить розслідування, вивчає, в тому числі, роль водія другої машини, що брала участь в ДТП, - за результатами якого, сподіваюся, суд прийме адекватне тяжкості скоєного кожним з них рішення», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якої загинули щонайменше 6 осіб, ще 5 травмовано. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і наїхав на натовп людей.

У МВС повідомили, що автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген Туарег". Від отриманого удару, «Лексус» викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів.