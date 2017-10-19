Мер Харкова пообіцяв допомогу постраждалим у смертельній ДТП

Міський голова Харкова Геннадій Кернес обіцяє допомогу в організації похорон загиблих та лікуванні постраждалих в результаті ДТП, що сталася в середу ввечері по вул. Сумська, 1.

"Харківська міська рада і я особисто висловлюємо співчуття сім'ям загиблих. Обіцяю вам нашу допомогу в організації похорону. Всім, хто постраждав у результаті цієї аварії, міська влада допоможе вам у лікуванні", - написав Кернес на своїй сторінці в Facebook.

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За інформацією прес-служби Харківської міськради, з шістьох постраждалих в результаті наїзду позашляховика на натовп, двоє госпіталізовані в обласну клінічну лікарню, четверо - в лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

"З цих чотирьох двоє (чоловік і жінка) з неважкими травмами. У ще двох жінок важкі травми - пошкоджені ребра і легкі. Цих постраждалих зараз оперують", - повідомили в прес-службі з посиланням на інформацію лікарів.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули 6 людей, ще 6 були травмовані. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.

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Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.