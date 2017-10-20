ДТП у Харкові: Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави

У Харкові суд на 2 місяці взяв під варту 20-річну водійку "Лексуса" Олену Зайцеву, обвинувачену у скоєнні ДТП із 5-ма загиблими.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні 20 жовтня ухвалив Київський райсуд Харкова.

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Суд врахував доводи представників прокуратури та обрав Зайцевій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів. Водії авто залишилися живі. В результаті ДТП загинуло 5 осіб, ще 6 госпіталізовані.

Слідчими органами порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За словами начальника Харківської обласної поліції Олега Беха, дівчина, яка була за кермом "Лексуса", чотири рази притягувалася до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху за ч. ч. 1, 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення в 2016 році і двічі - з початку цього року.