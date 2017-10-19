Смертельна ДТП в центрі Харкова: поліція назвала прізвища усіх шістьох травмованих

У Харкові стали відомі прізвища всіх шістьох травмованих внаслідок резонансної ДТП у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, список госпіталізованих оприлюднив під час брифінгу начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех.

За його словами, у харківських лікарнях наразі перебувають Юрій Неудачін (29 років, харків’янин, 4 лікарня, стан тяжкий), Оксана Берченко (27 років, харків’янка, 4 лікарня, стан тяжкий), Анна Комар (25 років, мешканка Кременчука, обласна лікарня, стан стабільний), Оксана Нестеренко (36 років, киянка, 4 лікарня), Діана Берченко (24 роки, 4 лікарня, стан стабільний), Жанна Власенко (30 років, харків’янка, обласна лікарня, стан тяжкий, неконтактний, вагітна).

Бех додав, що на місці пригоди загинули 5 осіб: особи двох встановлені, щодо трьох загиблих – впізнання родичами ще не проводилися, тому остаточні анкетні дані невідомі.

За його словами, проведений огляд місця події, вилучені речові докази, автомобілі, допитані очевидці: водій Volkswagen та один потерпілий. Також призначена судово-медична експертиза.

Бех зазначив, що запобіжний захід жінці-водію Lexus обиратимуть завтра, 20 жовтня, у Київському районному суді Харкова.

Представник поліції також заявив, що вже зібрана інформація з камер відеоспостереження. За його словами, попередньо слідчі можуть підтвердити, що подія сталася з вини водія Lexus, однак будуть призначені додаткові експертизи, які дадуть можливість слідчим підготувати справу до суду.

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У свою чергу начальник слідчого управління Сергій Чиж додав, що водій Lexus згідно ст.63 Конституції України відмовилася надавати будь-які покази відносно себе. Їй надана правова допомога.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів. Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.