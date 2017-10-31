МЗС радить українцям без нагальної потреби не їхати в Єгипет
Українцям категорично не рекомендується перебувати на півночі і в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл.
Міністерство закордонних справ (МЗС) радить українцям утриматися від відвідування Єгипту без нагальної потреби через продовження на три місяці терміну надзвичайного стану. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС.
Читайте такожУ МЗС просить українців не їхати найближчим часом у Єгипет і Індію"Враховуючи ухвалення парламентом Арабської Республіки Єгипет рішення щодо чергового продовження в Єгипті на три місяці надзвичайного стану, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою", - заявляють дипломати.
Наголошується, що згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи “ІДІЛ”, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність.
Також дипломати рекомендують тим українцям, які вже перебувають в Єгипті, зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись порад МЗС.
Зокрема, українцям категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл. Українці повинні виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).
"У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора", - йдеться у повідомленні.
При цьому, дипломати наполегливо радять стежити за новинами у місцевих ЗМІ, а також за повідомленнями на інформаційних ресурсах МЗС України та посольства України в Єгипті (www.mfa.gov.ua, www.egypt.mfa.gov.ua) з метою отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі розташування у цій країні.
Крім того, рекомендується бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят та, по можливості, утримуватися від відвідування релігійних святинь.
"У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати у доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання", - заявляють в МЗС.
Українцям рекомендується невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua у разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту.