МЗС радить українцям без нагальної потреби не їхати в Єгипет

Міністерство закордонних справ (МЗС) радить українцям утриматися від відвідування Єгипту без нагальної потреби через продовження на три місяці терміну надзвичайного стану. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС.

Читайте такожУ МЗС просить українців не їхати найближчим часом у Єгипет і Індію"Враховуючи ухвалення парламентом Арабської Республіки Єгипет рішення щодо чергового продовження в Єгипті на три місяці надзвичайного стану, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою", - заявляють дипломати.

Наголошується, що згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи “ІДІЛ”, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність.

Також дипломати рекомендують тим українцям, які вже перебувають в Єгипті, зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись порад МЗС.

Зокрема, українцям категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл. Українці повинні виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

"У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора", - йдеться у повідомленні.

При цьому, дипломати наполегливо радять стежити за новинами у місцевих ЗМІ, а також за повідомленнями на інформаційних ресурсах МЗС України та посольства України в Єгипті (www.mfa.gov.ua, www.egypt.mfa.gov.ua) з метою отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі розташування у цій країні.

Крім того, рекомендується бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят та, по можливості, утримуватися від відвідування релігійних святинь.

"У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати у доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання", - заявляють в МЗС.

Українцям рекомендується невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua у разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту.