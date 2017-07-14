МЗС з'ясовує інформацію про вбивство двох українців на пляжі в Хургаді

Міністерство закордонних справ України з'ясовує інформацію про нібито вбивство двох українців на пляжі Червоного моря в Хургаді (Єгипет). Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Консул перевіряє цю інформацію у взаємодії з поліцією, але поки що немає підстав підтверджувати це повідомлення", - сказав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, двох українських туристів було вбито і ще чотирьох інших туристів травмовано в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді. Також повідомляється, що мотиви здійснення нападу все ще з'ясовуються в рамках розслідування.

Міністерство повідомило, що за попередніми даними слідства, нападник приплив з публічного пляжу, щоб потрапити на пляж готелю на курорті.

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Як відомо, 4 липня 2017 року парламент Єгипту продовжив на три місяці надзвичайний стан у країні. Вперше у 2017 році надзвичайний стан було запроваджено 10 квітня. У зв'язку з цим МЗС рекомендувало українцям переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом строку дії запровадженого надзвичайного стану та по можливості утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою.

Українські дипломати пояснювали, що "згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у т.ч. ІДІЛ, теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, у т.ч. із урахуванням їхньої релігійної приналежності".