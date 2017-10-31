Одеський суд звільнив від кримінальної відповідальності екс-бойовика "ДНР"

Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання прокуратури і звільнив від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("участь в терористичній організації"), одесита, який був бойовиком "ДНР" і добровільно здався владі, передає dumskaya.net. Таке рішення ухвалила колегія під головуванням судді Віктора Попревича.

Читайте такожСБУ здався черговий бойовик, розчарований "ЛНР" (відео)В кінці серпня 2014 року, спілкуючись у соціальній мережі «Вконтакте», підсудний погодився на пропозицію громадянина Росії пройти військову підготовку і вступити в лави незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР».

28 серпня він приїхав на поїзді з Одеси в окупований Сімферополь, де його зустріли і відвезли у Севастополь, на базу 810-ї бригади морської піхоти РФ в Козачій бухті. Там чоловік пройшов місячний курсспеціальної військової підготовки. Наприкінці вересня його разом з іншими «курсантами» посадили на військову вантажівку і привезли в Керч, де вони пересіли на буксир, на якому прибули в район Ростова-на-Дону. Звідти їх переправили через кордон у Новоазовський район Донецької області України, де зарахували в незаконне збройне формування «ДНР». Він був гранатометником резервної групи швидкого реагування на БМП.

У листопаді бандформування, в лавах якого був одесит, передало позиції угрупованню під назвою «Перша слов'янська бригада», і йому дозволили покинути зону бойових дій. Він виїхав в Росію, звідки прибув спочатку в окупований Крим, а потім повернувся в Одесу. За «роботу» екс-бойовик отримав $1500.

У жовтні 2016 року він з'явився в СБУ з повинною. Спецслужба допитала екс-бойовика і порахувала, що він може приєднатися до програми «Тебе чекають вдома».

Звільняючи чоловіка від кримінальної відповідальності, суд врахував, що він «не був організатором або керівником терористичної групи, а тільки її учасником, у вогневий контакт з силами антитерористичної операції не вступав, вогню з вогнепальної зброї не відкривав, участі у захопленні заручників не брав, добровільно припинив свою протиправну діяльність і звернувся в правоохоронні органи України».