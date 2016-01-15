СБУ здався бойовик "козачого полку" з "ЛНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Луганщини навесні 2014 року добровільно приєднався до так званої "ЛНР", чергував на блокпостах та патрулював вулиці Лисичанська. За даними спецслужби, участі в бойових діях він не брав, вбивств та інших тяжких злочинів не скоював.

"З часом він усвідомив, що ідеї "Новоросії" використовуються підконтрольними російським спецслужбам ватажками псевдореспублік для особистого збагачення, залишаючи місцевих жителів сам на сам із своїми проблемами", - зазначає СБУ.

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На даний час чоловік перебуває вдома зі своїми рідними та чекає на звільнення від кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку.

Як розповів сам екс-бойовик, його звати Олексій, він 1986 року народження і є мешканцем Кремінського району. У травні 2014 року він вступив у "козачий полк імені отамана Платова", службу проходив на блокпості біля Луганська. За словами Олексія, коли почалися активні бойові дії, його "командування" кинуло підлеглих на призволяще, вони "впали духом" і не бачили вже подальших перспектив.

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