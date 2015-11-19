У Мар'їнці затримали двох втікачів з терористичного батальйону "Восток"

Як повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області, всі затримані є жителями Мар'їнського району.

Двоє підозрюваних були затримані завдяки ретельній перевірці на пункті в'їзду-виїзду "Георгіївський", що нещодавно знову відкрився, співробітниками підрозділу організації діяльності блокпостів.

Читайте такожСБУ затримала терориста з банди "Восток"

Зокрема, це 28-річна мешканка Красногорівки, що виявилася чинним працівником виправної колонії, розташованої на окупованій території, сержантом внутрішньої служби, а також 23-річний житель села Антонівка, що перебував у розшуку за участь в незаконному збройному формуванні.

У 2014 році останній перебував у лавах батальйону "Восток", зі зброєю в руках ніс контрольно-пропускну службу на блокпостах в Макіївці. "Однак, не дочекавшись обіцяної зарплати, все кинув і повернувся у своє село, влаштувався на роботу в агрофірму, сподіваючись, що про кримінальні сторінки його біографії ніхто не дізнається", - зазначає поліція.

Читайте такожУ "ДНР" ліквідують бандформування "Восток" - ІС

Його одноліток, мешканець села Солодке був викритий в участі у "ДНР" в ході перевірки оперативної інформації і був затриманий за місцем свого проживання.

Встановлено, що зловмисник примкнув до терористів ще у лютому 2014 року. Підозрюваний брав участь у блокаді Донецької облдержадміністрації, при цьому йому видавалася балаклава і палиця. Залишившись незадоволеним умовами "служби", він повернувся до себе додому.

Пізніше, за порадою своїх знайомих, мар’їнець приїхав у Донецьк і вступив до лав батальйону "Восток", де перебував на казарменому положенні.

Читайте такожБойовик батальйону "Восток" здався правоохоронцям і буде допомагати слідству (відео)

Новобранцеві видали форму, автомат Калашникова і чотири магазини до нього. Службу ніс на блокпосту в районі "Мотелю". "Бойовик сподівався на солідну винагороду, однак обіцяних грошей так і не отримав. Розчарований зловмисник втік додому", - повідомляють правоохоронці.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.