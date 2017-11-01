Окуєву поховали без публічного прощання в невідомому місці

Родичі вбитої під Києвом колишньої учасниці добровольчого батальйону "Київ-2" Аміни Окуєвої поховали її без публічного прощання в невідомому місці, яке зазначено в її заповіті. Про це повідомляє Громадське.

Читайте також"Герої не вмирають": новий фільм "Кіборги" присвятили вбитій Аміні Окуєвій (відео)З Окуєвою повинні були прощатися у вівторок, 31 жовтня, на території мечеті Ісламського культурного центру. Але мати загиблої не захотіла, щоб це було публічне прощання.

Чоловік Окуєвої Адам Осмаєв повідомив, що її вже не публічно поховали в іншому місці.

Окуєва задовго до першого замаху в червні цього року, написала заповіт, в якому вказала, де хоче бути похована.

Як повідомляв УНІАН, вбивство Аміни Окуєвої сталося у понеділок, 30 жовтня, в селищі Глеваха під Києвом. Невідомі розстріляли автомобіль з кущів. Аміна Окуєва від отриманих поранень померла. Її чоловік Адам Осмаєв поранений. Поліція розслідує злочин.

Раніше на Окуєву і Осмаєва було скоєно замах - стрілянина сталася 1 червня на столичному Подолі.