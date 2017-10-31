Вбивство Окуєвої: з'явилося нове відео з місця розстрілу авто

Опубліковане нове відео з місця розстрілу Аміни Окуєвої. Запис з'явився на YouTube-каналі ТСН.

Оперативники зняли обмеження з місця, де напередодні розстріляли машину чеченських добровольців й учасників АТО. Журналісти після від'їзду оперативників знайшли в траві стріляну гільзу від автомата Калашникова.

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Журналістам вдалося знайти жінку, яка, за її словами, чула одну автоматну чергу.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула. Осмаєв поранений.

Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він з дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля перебував він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він.