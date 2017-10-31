Були готові до замахів: історія чеченського подружжя Окуєвої і Осмаєва (відео)

Аміна Окуєва і Адам Осмаєв ходили в бронежилетах і дуже ретельно і обережно планували поїздки та зустрічі. За непідтвердженими даними, іслам Аміна Окуєва прийняла заради першого чоловіка, який пізніше загинув. Осман став її третім чоловіком.

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Разом вони вже 8 років, і він жартував, що знає, чим підкорити жіноче серце.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті Окуєва загинула. Осмаєв поранений. Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він з дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля знаходився він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їхню машину почали обстрілювати.

Поліція розцінила вбивство Окуєвої як замовне.