Українці з грудня зможуть подорожувати в ОАЕ без віз

Українці з грудня поточного року зможуть подорожувати до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) без віз. Про це йдеться у відеокоментарі президента України Петра Порошенка, розміщеному у Facebook.

«Уже в грудні вступить у силу нота про скасування віз для українців, які планують відвідати ОАЕ. Українці зможуть вільно подорожувати ще однією країною. І цінність українського паспорту продовжує зростати», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар глави держави Святослав Цеголко поінформував, що Порошенко під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів домовився про безвізовий режим між Україною та ОАЕ.

За його словами, відповідний меморандум було підписано за результатами переговорів Порошенка з прем'єр-міністром країни, правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашид Аль-Мактумом..