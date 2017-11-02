Порошенко анонсує "надзвичайно приємні новини" про скасування віз з новими країнами

Президент Петро Порошенко заявляє, що впродовж кількох місяців будуть «надзвичайно приємні новини» щодо скасування віз з новими країнами.

Читайте такожКатар спростив візовий режим для українцівПро це глава держави повідомив у відеокоментарі, розміщеному у Facebook.

Порошенко зазначив, що вже в грудні українці зможуть здійснювати поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів на безвізових умовах.

«Я хочу наголосити, що ми на цьому не зупинимося. За моїм дорученням Міністерство закордонних справ продовжує цю надзвичайно важливу роботу, і вже протягом кількох місяців ви побачите ще надзвичайно приємні новини з цього приводу», - наголосив президент.