МВС про справу Шеремета: ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних

Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета не має чітких підозрюваних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Хто вбив Павла Шеремета - відповіді на це питання немає, тому що цей злочин не розкритий. Слідство на даний час не має процесуальних підозрюваних. Слідство провело велику кількість слідчих дій", - сказав Шевченко.

Читайте такожСлідчі у справі про вбивство Шеремета виконали свою роботу на 95% – радник глави МВС

Також він не зміг сказати, скільки ще потрібно часу для розкриття злочину. "Можливо буде розкрито швидко, а можливо, дуже довго. Ми не хочемо ставити якісь терміни", - сказав Шевченко.

"Ми показали 8 лютого, що слідство йде. Слідство досліджує великий обсяг матеріалів. Є певні результати цих досліджень, але немає чіткого підозрюваного або підозрюваних. На даний час ситуація принципово залишається такою, що ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних", - наголосив Шевченко.

Також він сказав, що залишається декілька версій вбивства Шеремета.

"Ключова версія - це вбивство через професійну діяльність громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета, який працював в Україні, Росії, а ще до того в Білорусі", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.