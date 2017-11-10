У Харкові прийшла до тями вагітна жінка, яка постраждала у страшній ДТП

У Харкові прийшла до тями вагітна жінка, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоди на вулиці Сумській. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на в.о. начальника Управління охорони здоров'я ОДА Галину Сіроштан.

Читайте такожЛікарі розповіли про стан вагітної, постраждалої в жахливій ДТП у ХарковіЗа її відомостями, пацієнтку вивели зі стану штучного сну та перевели з реанімації до звичайної палати гінекологічного відділення обласної клінічної лікарні.

«У лікарнях зараз залишаються три постраждалі у ДТП. Одну з двох пацієнток «швидкої» виписали - вона продовжить лікуватися амбулаторно. В обласній клінічній лікарні проходять лікування дві пацієнтки. Стан вагітної жінки покращився, вона вже в свідомості, дихає самостійно та намагається сідати. Її перевели з реанімаційного відділення до гінекології. Дитина теж розвивається нормально», - зазначила Сіроштан.

Як повідомляв УНІАН, аварія на вул. Сумській сталася близько 20:45 18 жовтня. За інформацією Національної поліції, автомобіль Lexus 20-річної Олени Зайцевої в'їхав у групу людей, що стояли на тротуарі в очікуванні зеленого світла світлофора. 5 людей загинули на місці, 26 жовтня в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги, не приходячи до тями, померла ще одна постраждала.