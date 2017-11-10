Кривава ДТП у Харкові: з лікарні виписали одну з постраждалих

У Харкові з лікарні виписали жінку, яка постраждала в дорожньо-транспортній пригоді на вул. Сумській 18 жовтня. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, одну з постраждалих у аварії виписали сьогодні, 10 листопада.

«Одну з постраждалих в аварії – пацієнтку 4-ї невідкладної Оксану Нестеренко – виписали сьогодні. Вона продовжить лікування амбулаторно – вдома», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що наразі у стаціонарі залишаються троє постраждалих. Вагітна жінка досі залишається у стані медикаментозного сну.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення автомобіля Lexus 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. П'ятеро з них загинули на місці, ще шестеро були травмовані і доставлені в лікарню. Згодом кількість загиблих внаслідок ДТП збільшилась до шести.

20 жовтня суд взяв під варту терміном на два місяці підозрювану у скоєнні ДТП Зайцеву.

8 листопада було заарештовано другого підозрюваного в смертельній ДТП – водія Volkswagen Touareg Дронова.