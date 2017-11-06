ДТП у Харкові: суд відмовився визнати потерпілим водія Volkswagen Touareg

Київський районний суд Харкова відхилив скаргу захисника Геннадія Дронова на те, що слідчий не визнав другого учасника жахливої ДТП на Сумській потерпілим. Відповідний документ був опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Адвокат Сергій Перепелиця подав скаргу на дії слідчого і вимагав зобов'язати співробітника поліції внести водія Volkswagen Touareg в кримінальне провадження як потерпілого. Однак суддя Світлана Муратова відмовилася відкривати відповідне виробництво. На її думку, приймати рішення про статус Геннадія Дронова необхідно після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертиз.

Відзначимо, що на даний момент Дронов залишається у статусі свідка.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Тоді повідомлялося, що в результаті ДТП загинули шість осіб.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка управляла «Лексусом». За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.