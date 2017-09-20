У Харкові суд відпустив скандальну екс-мера Слов'янська Штепу під домашній арешт (відео)

У Харкові суд змінив на домашній арешт міру запобіжного заходу для екс-мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепи, яку обвинувачують у сепаратизмі. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 20 вересня, ухвалив Ленінський райсуд Харкова.

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За відомостями прокуратури, суд змінив міру запобіжного заходу для Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Обвинувачувана має постійно знаходитися за місцем проживання у місті Слов’янську Донецької області.

«Прокуратура наполягала на продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає інших видів запобіжного заходу для підозрюваних за ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність держави). Крім того, на думку процесуальних керівників у цьому кримінальному провадженні, ризики, що передбачені актуалізуються у зв’язку зі зміною запобіжного заходу. Позицію суду прокуратура коментувати не може, до того ж озвучена лише резулятивна частина ухвали», - наголосили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, екс-мер Слов’янська Донецької області Штепа обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.