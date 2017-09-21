Бойовики намагались обміняти Штепу, однак вона сама відмовилася – Геращенко

Екс-мер Слов’янська Неля Штепа, яка кликала війну в Україну, відмовилася йти на обмін до бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила на брифінгу, коментуючи рішення суду про домашній арешт Штепи.

Геращенко висловила занепокоєння тим, що за три роки розслідування як подій 2 травня в Одесі, так і справи Штепи вони не доведені до логічного кінця.

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Геращенко обурилася: «Чому інші мери, які кликали війну на територію Донбасу і ганяли там з якимось прапорами, досі не відповідають по закону як причетні до сепаратизму і розколу України по цих важких злочинах?».

За її словами, Штепу включили бойовики у свої так звані «списки на звільнення», але «сама пані Штепа, яка кликала бойовиків і війну на територію України, відмовилася категорично бути учасницею цього обміну, тому що вона, мабуть, як ніхто інший, знає ціну цієї війни, яку кликала».

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Ленінський райсуд Харкова змінив запобіжний захід для Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Штепа має постійно перебувати за місцем проживання у Слов’янську.

Штепа обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.