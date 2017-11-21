У Львові відкрили пам'ятний знак Шухевичу (фото)

У День гідності та свободи на місці криївки головного командира УПА Романа Шухевича на вул. Ковельській, що у мікрорайоні Знесіння, відкрили пам’ятний знак, повідомили в прес-службі Львівської ОДА.

Захід розпочали літургією у Церкві Пресвятої Богородиці володарки України, де помолились за героїв, що віддали життя за Україну.

Після представники влади, духовенство, громадські діячі та мешканці міста й області взяли участь у відкритті пам’ятного знаку на місці криївки головного командира УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка наголосив, що відкриття пам’ятного знаку - це приклад гідного пошанування тих, хто віддав життя за незалежність держави.

До присутніх звернулась також донька головного командира УПА Марія Шухевич. «Покоління, що брало участь у цих визвольних змаганнях, помалу відходить. Рік за роком їх стає все менше. Але коли їх не стане, хто залишить знаки пам’яті про те, як це все відбувалось? Тому я звертаюсь до молоді: бережіть нашу історію. Наші діди та батьки її творили, і ніхто не має права нам казати що і як нам далі робити. Усім, хто приклався до створення цієї дошки, велика подяка», – наголосила Марія Шухевич.

Священики відправили панахиду і освятили пам’ятник. Присутні вшанували пам’ять героїв покладанням квітів.