В'ятрович прокоментував ситуацію довкола перейменувань на честь Бандери й Шухевича

Перейменування вулиць у Києві відбувалося з дотриманням усіх процедур: його підтримувала топонімічна комісія, було активне громадське обговорення, за результатами якого проходили голосування на сесії міської ради.

"Що стосується такої уваги до особистості Романа Шухевича, то це найбільш яскрава історична постать ХХ століття, антирадянський символ, який порівнянний зі Степаном Бандерою. Тому для багатьох увічнення такої людини в столиці України буде означати майже остаточний розрив з радянським минулим, чого вони, очевидно, не хочуть", - розповів в інтерв'ю "Апострофу" глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Глава УІНП назвав Шухевича символом найбільш успішного опору радянському тоталітарному режиму. На його думку, такі символи зараз дуже потрібні українському суспільству для мобілізації проти сучасної Росії.

Відповідаючи на питання, хто міг би стати таким символом як Бандера, Шухевич, він назвав Симона Петлюру – людину, яка стала символом українського національного руху в ХХ столітті.

"Як свідчать дослідження центру Разумкова, більшість українців (понад 50%) підтримує такі рішення й декомунізацію в цілому. Враховуючи те, наскільки активними є обговорення цих перейменувань, питання дійсно важливе для людей. Можна сказати, що у активної частини суспільства є абсолютне розуміння, чому це повинно відбуватися", - заявив В'ятрович.

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Він не вважає, що перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича має відбутися після додаткової інформаційної роботи.

Також голова Інституту нацпам'яті переконаний, що виникла довкола перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича проблема має штучний характер.

"У нас не виникне така ситуація, коли громади будуть синхронно приймати рішення про перейменування всіх вулиць Бандери та Шухевича. Цю ситуацію не варто порівнювати з радянськими часами, коли не було ніякого громадського обговорення, а існувала тільки лінія партії", - заявив В'ятрович, відповідаючи на питання, чи існує ризик того, що місцева влада може своїми ініціативами довести ситуацію з перейменуванням до абсурду - в кожному селі будуть вулиці Шухевича і Бандери.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київрада проголосувала за перейменування проспекту імені генерала Ватутіна, присвоївши вулиці ім'я головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів.