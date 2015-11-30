Шухевич пропонує Раді дозволити давати звання Героя України іноземцям та посмертно

Про це йдеться у відповідному законопроекті №3432-1, зареєстрованому 24 листопада.

Документом пропонується внести зміни до статті 6 закону про державні нагороди України, дозволивши надавати звання Героя України іноземцям та особам без громадянства за вчинення видатних геройських вчинків або трудових досягнень або інших дій, що становлять видатну заслугу перед Україною або державний інтерес для України.

Читайте такожПрезидент присвоїв звання "Героя України" трьом "кіборгам": Зіничу, Божку і Межевікіну

Пропонується передбачити, що Герою України вручається орден Держави, в той час як згідно з нинішньою нормою він вручається лише за трудові досягнення, а за вчинення геройського вчинку вручається орден "Золота зірка".

Також автор пропонує визначити, що звання Герой України може бути присвоєне посмертно.

У той же час сам законопроект має назву "Про вшанування героїзму і самопожертви Героїв Небесної сотні-іноземців та осіб без громадянства", а у його тексті зазначається, що він "встановлює порядок присвоєння звання Герой України іноземцям та особам без громадянства для відзначення з героїзму і самопожертви під час подій Революції гідності.