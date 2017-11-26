В аеропортах України та світу пройшли акції на підтримку незаконно засуджених в РФ українців (фото)

В аеропортах Києва, Одеси, Риги, Бухареста, Праги і Гельсінки відбулись акції на підтримку українського активіста Олександра Кольченка та інших незаконно засуджених в Росії українців.

Читайте такожКремль: про обмін утримуваних в РФ українських політв'язнів "не йдеться"

Як повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook, міжнародна акція "Марне очікування" проводиться 26 листопада, в день народження Кольченка.

Активісти по всьому світу вийшли, щоб очікувати на українських політв'язнів у аеропортах. Кольченко святкує свій 4-й день народження в російській колонії.

«У празькому аеропорту проходить акція #МарнеОчікування на підтримку українських політв'язнів в РФ. Акція стала відомою саме завдяки чеським активістам, й за їх ініціативи цього разу присвячена виключно українським заручникам Кремля, отримавши міжнародний масштаб ‪#‎PointlessWaiting‬», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що в аеропорту Риги проходить акція #МарнеОчікування за участю активістів із числа української громади та латвійських друзів України.

«Усі вони чекають на безвинних людей, громадян України, кримськотатарських братів, які проти власної волі стали політичними в'язнями країни-агресора, нині незаконно утримуваних в Росії», - йдеться у повідомленні.

В рамках акції "Марне очікування" активісти також чекали на Кольченка та інших українських політв'язнів Кремля в міжнародних аеропортах Бухареста, Одеси та Києва («Жуляни»).

Також зазначається, що за гратами в РФ незаконно утримують близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами.

Крім того, на сторінці ‪#‎PointlessWaiting‬ повідомляється, що акція відбулась також у Гельсінки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко заявив, що Україна не припинить боротися за визволення Кольченка та інших заручників Кремля.

Довідка УНІАН. Активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.